Уряд призначив Авакову шістьох заступників: у списку Геращенко
Київ • УНН
КИЇВ. 25 вересня. УНН. Уряд сьогодні призначив шістьох заступників міністра внутрішніх справ України, серед них, зокрема, і Антон Геращенко. Про це передає УНН із посиланням на пресслужбу МВС України.
"Уряд призначив шістьох заступників міністра внутрішніх справ. Відповідне рішення було прийнято сьогодні, 25 вересня. Першим заступником міністра внутрішніх справ призначено Сергія Ярового. Заступниками - Тетяну Ковальчук, Сергія Гончарова, Катерину Павліченко, Антона Геращенко та Олександра Гогілашвілі", – йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, 12 вересня міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков прийняв відставку трьох заступників голови Нацполіції, а також призначив двох нових.