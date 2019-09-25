Правительство назначило Авакову шестерых замов: в списке Геращенко

"Правительство назначило шестерых заместителей министра внутренних дел. Соответствующее решение было принято сегодня, 25 сентября. Первым заместителем министра внутренних дел назначен Сергей Яровой. Заместителями - Татьяна Ковальчук, Сергей Гончаров, Екатерина Павличенко, Антон Геращенко и Александр Гогилашвили", - говорится в сообщении.

Напомним, 12 сентября министр внутренних дел Украины Арсений Аваков принял отставку трех заместителей председателя Нацполиции, а также назначил двух новых.