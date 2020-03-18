Уряд прийняв постанову про регулювання цін авіаперевізників
Київ • УНН
КИЇВ. 18 березня. УНН. Кабінет міністрів України прийняв постанову про регулювання цін авіаперевізників. Про це заявив очільник Міністерства інфраструктури Владислав Криклій під час брифінгу, передає кореспондент УНН.
"Була прийнята постанова, яка передбачає цінове регулювання. Цю функцію передали міністерству інфраструктури, щоб не було тих спекуляцій, як кілька днів тому, коли авіаперевізники спекулювали на вартості, враховуючи надмірний попит, який є на авіаперевезення", - розповів Криклій.
Також він зазначив, що будуть спеціальні потяги відправлятися з Чехії, Німеччини та Польщі для того, аби повернути із сусідніх країн українців додому.
Нагадаємо, Мінінфраструктури закликало авіаперевізників не підіймати ціни. Також міністерство звертатиметься з позовними заявами про відшкодування коштів за тих осіб, які сплатили за квиток, але рейс не було здійснено і їх було доставлено до України за кошти держави.
Як повідомлялося в УНН, МАУ роз’яснили причини суттєвого зростання цін на авіаквитки.