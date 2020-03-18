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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
5 марта, 18:37 • 105025 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 107726 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

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5 марта, 16:07 • 109664 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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Правительство приняло постановление о регулировании цен авиаперевозчиков

Правительство приняло постановление о регулировании цен авиаперевозчиков

Киев  •  УНН

 • 15416 просмотра

КИЕВ. 18 марта. УНН. Кабинет министров Украины принял постановление о регулировании цен авиаперевозчиков. Об этом заявил глава Министерства инфраструктуры Владислав Криклий во время брифинга, передает корреспондент УНН.

"Было принято постановление, которое предусматривает ценовое регулирование. Эту функцию передали министерству инфраструктуры, чтобы не было тех спекуляций, как несколько дней назад, когда авиаперевозчики спекулировали на стоимости, учитывая избыточный спрос, который есть на авиаперевозки", - рассказал Криклий.

Также он отметил, что будут специальные поезда отправляться из Чехии, Германии и Польши для того, чтобы вернуть из соседних стран украинцев домой.

Напомним, Мининфраструктуры призвало авиаперевозчиков не поднимать цены. Также министерство будет обращаться с исковыми заявлениями о возмещении средств тех лиц, которые заплатили за билет, но рейс не был осуществлен и они были доставлены в Украину за счет государства.

Как сообщалось в УНН, МАУ разъяснили причины существенного роста цен на авиабилеты.

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