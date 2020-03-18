Правительство приняло постановление о регулировании цен авиаперевозчиков
Киев • УНН
КИЕВ. 18 марта. УНН. Кабинет министров Украины принял постановление о регулировании цен авиаперевозчиков. Об этом заявил глава Министерства инфраструктуры Владислав Криклий во время брифинга, передает корреспондент УНН.
"Было принято постановление, которое предусматривает ценовое регулирование. Эту функцию передали министерству инфраструктуры, чтобы не было тех спекуляций, как несколько дней назад, когда авиаперевозчики спекулировали на стоимости, учитывая избыточный спрос, который есть на авиаперевозки", - рассказал Криклий.
Также он отметил, что будут специальные поезда отправляться из Чехии, Германии и Польши для того, чтобы вернуть из соседних стран украинцев домой.
Напомним, Мининфраструктуры призвало авиаперевозчиков не поднимать цены. Также министерство будет обращаться с исковыми заявлениями о возмещении средств тех лиц, которые заплатили за билет, но рейс не был осуществлен и они были доставлены в Украину за счет государства.
Как сообщалось в УНН, МАУ разъяснили причины существенного роста цен на авиабилеты.