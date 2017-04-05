Уряд представить пенсійну реформу у найближчі місяці - В. Гройсман

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КИЇВ. 5 квітня. УНН. У найближчі місяці уряд вийде з конкретним рішенням щодо пенсійної реформи. Про це в ефірі телеканалу “112 Україна” заявив Прем’єр-міністр Володимир Гройсман, передає УНН.

“Я думаю, що ми в найближчі місяці вже вийдемо з конкретним рішенням”, — сказав він.

Згідно з пенсійною реформою, за його словами, підвищення пенсій буде максимально справедливе і відповідатиме нашому сьогоднішньому економічному зростанню.

“Мені шкода, що ми провалили 3% зростання економіки через блокаду на Донбасі, тому відбувся перегляд економічного зростання з 3% до 2%. Я зараз ламаю голову над тим, яким чином знайти додаткові резерви, щоб все ж економіка дала прискорене зростання”, — наголосив прем’єр.

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