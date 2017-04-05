Правительство представит пенсионную реформу в ближайшие месяцы - В.Гройсман

“Я думаю, что мы в ближайшие месяцы уже выйдем с конкретным решением”, — сказал он.

Согласно с пенсионной реформой, по его словам, повышение пенсий будет максимально справедливо и соответствовать нашему сегодняшнему экономическому росту.

“Мне жаль, что мы провалили 3% роста экономики через блокаду на Донбассе, поэтому состоялся просмотр экономического роста с 3% до 2%. Я сейчас ломаю голову над тем, каким образом найти дополнительные резервы, чтобы все же экономика дала ускоренный рост”, — подчеркнул премьер.