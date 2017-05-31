Уряд повинен сфокусуватися на якісному виконанні Угоди про асоціацію — В.Гройсман
Київ • УНН
КИЇВ. 31 травня. УНН. Порядок денний роботи Кабінету міністрів України має бути сфокусовані на якісному виконанні Угоди про асоціацію України з ЄС. Про під час засідання уряду заявив Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман, передає кореспондент УНН.
“Порядок денний роботи нашого уряду має бути абсолютно повністю сфокусований на якісному виконанні Угоди про асоціацію з ЄС”, — заявив В.Гройсман.
Прем’єр підкреслив, що Угода про асоціацію — це лише початок шляху із забезпечення реформ всередині країни.
“Я наголошую на тому, що всі зміни, які передбачені Угодою про асоціацію, вони в першу чергу потрібні Україні. Ми маємо забезпечити вирішення тих проблем, які не вирішувалися десятиріччями і змінити врешті-решт якість життя українських громадян, повернути максимальну шану і повагу до українців”, — сказав В.Гройсман.
Нагадаємо, 30 травня сенат Нідерландів підтримав Угоду про асоціацію між ЄС та Україною.