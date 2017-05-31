Правительство должно сфокусироваться на качественном выполнении Соглашения об ассоциации - В.Гройсман
Киев • УНН
КИЕВ. 31 мая. УНН. Повестка дня работы Кабинета министров Украины должна быть сфокусирована на качественном выполнении Соглашения об ассоциации Украины с ЕС. Об этом во время заседания правительства заявил Премьер-министр Украины Владимир Гройсман, передает корреспондент УНН.
“Повестка дня работы нашего правительства должна быть абсолютно полностью сфокусирована на качественном выполнении Соглашения об ассоциации с ЕС”, — заявил В.Гройсман.
Премьер подчеркнул, что Соглашение об ассоциации — это только начало пути по обеспечению реформ внутри страны.
“Я подчеркиваю, что все изменения, которые предусмотрены Соглашением об ассоциации, они в первую очередь нужны Украине. Мы должны обеспечить решение тех проблем, которые не решались десятилетиями и изменить в конце концов качество жизни украинских граждан, вернуть максимальный почет и уважение к украинцам”, — сказал В.Гройсман.
Напомним, 30 мая сенат Нидерландов поддержал Соглашение об ассоциации между ЕС и Украиной.