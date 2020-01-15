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Уряд посилив безпеку пасажирських перевезень - Гончарук

Уряд посилив безпеку пасажирських перевезень - Гончарук

Київ • УНН

 • 10564 перегляди

КИЇВ. 15 січня. УНН. Кабінет міністрів ухвалив рішення для посилення безпеки пасажирських перевезень. Про відповідне рішення уряду повідомив у Telegram-каналі Прем'єр-міністр Олексій Гончарук, передає УНН.

"Посилюємо безпеку пасажирських перевезень. Уряд запровадив ризик-орієнтований підхід для перевірок перевізників. Діятимуть єдині критерії для оцінки ризику від їхньої діяльності. Це вплине і на періодичність планових перевірок", - вказав Гончарук.

З його слів, якщо раніше всі пасажирські перевізники автоматично потрапляли у лонг-ліст перевірок, відтепер спершу перевірятимуть тих, у кого високі ризики через переобладнаний транспорт, велику кількість порушень ПДД, а також порушення режиму праці та відпочинку водіїв.

Нагадаємо, 15 січня уряд вирішив протягом тижня виплатити по 200 тис. грн родинам загиблих у рейсі PS752 українців.

Українські Національні Новини

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