Уряд посилив безпеку пасажирських перевезень - Гончарук
Київ • УНН
КИЇВ. 15 січня. УНН. Кабінет міністрів ухвалив рішення для посилення безпеки пасажирських перевезень. Про відповідне рішення уряду повідомив у Telegram-каналі Прем'єр-міністр Олексій Гончарук, передає УНН.
"Посилюємо безпеку пасажирських перевезень. Уряд запровадив ризик-орієнтований підхід для перевірок перевізників. Діятимуть єдині критерії для оцінки ризику від їхньої діяльності. Це вплине і на періодичність планових перевірок", - вказав Гончарук.
З його слів, якщо раніше всі пасажирські перевізники автоматично потрапляли у лонг-ліст перевірок, відтепер спершу перевірятимуть тих, у кого високі ризики через переобладнаний транспорт, велику кількість порушень ПДД, а також порушення режиму праці та відпочинку водіїв.
Нагадаємо, 15 січня уряд вирішив протягом тижня виплатити по 200 тис. грн родинам загиблих у рейсі PS752 українців.