Уряд Польщі сподівається на візит Д.Трампа влітку - ЗМІ
Київ • УНН
КИЇВ. 14 квітня. УНН. Уряд Польщі сподівається на візит американського президента Дональда Трампа в липні цього року, повідомляє Reuters, посилаючись на свої джерела у польському уряді, передає УНН.
Наступного тижня міністр закордонних справ Польщі Вітольд Ващиковський відвідає Сполучені Штати, щоб домовитися про короткий візит Д.Трампа до країни.
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Зазначають, що дипломатичні переговори відбуваються на тлі прибуття 13 квітня до Польщі 1100 військовослужбовців США, а 7–8 липня Д.Трамп має взяти участь у саміті “Великої двадцятки” в Берліні.
Польща сподівається, що Д.Трамп зможе відвідати Вроцлав, де тоді якраз відбуватиметься конференція з атлантичних цінностей.
За словами одного з джерел, візит Д.Трампа може стати “значною подією для іміджу Польщі за кордоном”.