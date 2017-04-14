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Уряд Польщі сподівається на візит Д.Трампа влітку - ЗМІ

Київ • УНН

 • 9485 перегляди

КИЇВ. 14 квітня. УНН. Уряд Польщі сподівається на візит американського президента Дональда Трампа в липні цього року, повідомляє Reuters, посилаючись на свої джерела у польському уряді, передає УНН.

Наступного тижня міністр закордонних справ Польщі Вітольд Ващиковський відвідає Сполучені Штати, щоб домовитися про короткий візит Д.Трампа до країни.

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Зазначають, що дипломатичні переговори відбуваються на тлі прибуття 13 квітня до Польщі 1100 військовослужбовців США, а 7–8 липня Д.Трамп має взяти участь у саміті “Великої двадцятки” в Берліні.

Польща сподівається, що Д.Трамп зможе відвідати Вроцлав, де тоді якраз відбуватиметься конференція з атлантичних цінностей.

За словами одного з джерел, візит Д.Трампа може стати “значною подією для іміджу Польщі за кордоном”.

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