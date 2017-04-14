Правительство Польши надеется на визит Д.Трамп летом - СМИ

На следующей неделе министр иностранных дел Польши Витольд Ващиковский посетит Соединенные Штаты, чтобы договориться о короткий визит Д.Трамп в страну.

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Отмечают, что дипломатические переговоры происходят на фоне прибытия 13 апреля в Польше 1100 военнослужащих США, а 7-8 июля Д.Трамп должен принять участие в саммите "Большой двадцатки" в Берлине.

Польша надеется, что Д.Трамп сможет посетить Вроцлав, где тогда как раз будет происходить конференция с атлантических ценностей.

По словам одного из источников, визит Д.Трамп может стать "значительным событием для имиджа Польши за рубежом".