Уряд покращив інфляційний прогноз на 2019-2021 роки
Київ • УНН
КИЇВ. 3 серпня. УНН. У середньому за рік упродовж 2019-2021 років споживча інфляція у розрахунку грудень до грудня прогнозується на рівні 6%, передає УНН з посиланням на Прогноз економічного і соціального розвитку України на 2019-2021 роки, опублікований на сайті Мінекономрозвитку.
“У 2019-2021 роках темпи зростання цін на внутрішньому ринку знаходитимуться у тренді поступового зниження із вірогідним досягненням на початку другого десятиріччя рівня у 5% на рік (у середньому за рік упродовж 2019-2021 років споживча інфляція у розрахунку грудень до грудня прогнозується на рівні 6% відсотків (у попередньому прогнозі передбачалося 6,8%))”, — йдеться у прогнозі.
При цьому зазначається, що поряд з іншими показниками настільки низький рівень інфляційної активності в економіці дозволятиме їй поступово наближатися до стандартів економічно розвинених країн і інтегруватися в європейський ринок.
“У тому числі зазначена цінова динаміка забезпечуватиме більш комфортні умови та гарантії для ефективного довгострокового інноваційного інвестування”, — наголосили у МЕРТ.
Нагадаємо, у Мінекономрозвитку очікують, що інфляція на кінець року збережеться у межах існуючого рівня.