Правительство улучшило инфляционный прогноз на 2019-2021 годы

“В 2019-2021 годах темпы роста цен на внутреннем рынке будут находиться в тренде постепенного снижения с возможным достижением в начале второго десятилетия уровня в 5% в год (в среднем за год в течение 2019-2021 годов потребительская инфляция в расчете декабрь к декабрю прогнозируется на уровне 6% процентов (в предыдущем прогнозе предполагалось 6,8%))”, — говорится в прогнозе.

При этом отмечается, что наряду с другими показателями настолько низкий уровень инфляционной активности в экономике позволит ей постепенно приближаться к стандартам экономически развитых стран и интегрироваться в европейский рынок.

“В том числе указанная ценовая динамика будет обеспечивать более комфортные условия и гарантии для эффективного долгосрочного инновационного инвестирования”, — отметили в МЭРТ.

Напомним, в Минэкономразвития ожидают, что инфляция на конец года сохранится в пределах существующего уровня.