Уряд погодив ліквідацію двох інститутів рибного господарства, щоб утворити на їх базі нову установу

Цитата

«Погоджено пропозицію Міністерства аграрної політики та продовольства щодо ліквідації державного підприємства «Інститут рибного господарства та екології моря» і «Одеський центр Південного науково-дослідного інституту морського рибного господарства та океанографії» та утворення на базі їх майна державної наукової установи «Інститут рибного господарства, екології моря та океанографії» з віднесенням її до сфери управління Державного агентства меліорації та рибного господарства України», - написав Мельничук.

Доповнення

28 квітня 2023 року набрав чинності закон про «рибну реформу». Зазначалось, що його реалізація створить умови для розвитку галузі рибного господарства, стимулювання боротьби з незаконним, непідзвітним та неврегульованим рибальством та забезпечить можливість європейської інтеграції норм права, що стосуються галузі.



