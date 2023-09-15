Правительство согласовало ликвидацию двух институтов рыбного хозяйства, чтобы создать на их базе новое учреждение

Цитата

«Согласовано предложение Министерства аграрной политики и продовольствия по ликвидации государственного предприятия «Институт рыбного хозяйства и экологии моря» и «Одесский центр Южного научно-исследовательского института морского рыбного хозяйства и океанографии» и образования на базе их имущества государственного научного учреждения «Институт рыбного хозяйства, экологии моря и океанографии» с отнесением его к сфере управления Государственного агентства мелиорации и рыбного хозяйства Украины», - написал Мельничук.

Дополнение

28 апреля 2023 года вступил в силу закон о «рыбной реформе». Отмечалось, что его реализация создаст условия для развития отрасли рыбного хозяйства, стимулирования борьбы с незаконным, неподотчетным и неурегулированным рыболовством и обеспечит возможность европейской интеграции норм права, касающихся отрасли.



