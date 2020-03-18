Уряд планує змінити порядок надання держпідтримки підприємцям
Київ • УНН
КИЇВ. 18 березня. УНН. Кабінет міністрів України на сьогоднішньому засіданні планує розглянути низку питань, зокрема, проект постанови про зміну порядку надання державної підтримки підприємцям, а також проект розпорядження про виділення коштів з резервного фонду держбюджету. Про це повідомляє УНН із посиланням на порядок денний уряду.
Так, урядовці планують розглянути проекти постанов щодо змін у порядку надання фінансової держпідтримки суб’єктам мікропідприємництва та малого підприємництва, а також про внесення змін до переліку об’єктів державласності, що мають стратегічне значення для економіки і безпеки держави та про зміни до порядку використання коштів, передбачених у держбюджеті для розвитку виноградарства, садівництва і хмелярства.
Окрім того, планується розглянути проекти розпоряджень, зокрема, про виділення коштів з резервного фонду державного бюджету.
Також передбачається розгляд кадрових питань.
Нагадаємо, комітет ВР з питань фінансів, податкової та митної політики готує другий пакет законопроектів для економічної підтримки підприємців в умовах карантину, зокрема, передбачається кардинальне зменшення орендної плати.