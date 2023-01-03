Уряд планує затвердити стратегію державної ветеранської політики у 2023 році

Цитата

“Формула державної ветеранської політики проста. Це можливості і повага для ветеранів. У 2023 році плануємо затвердити Стратегію переходу від військової служби до цивільного життя та план заходів щодо її реалізації”, — розповів Шмигаль.

За його словами, стратегія базуватиметься на 4 ключових потребах:



економічна незалежність



кошти



житло



медичні послуги



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“Можливість військової кар’єри, перенавчання, підтримка ветеранського бізнесу. Забезпечення ветеранів житлом, зокрема через компенсацію відсоткової ставки на іпотеку та фінансовий лізинг. Трирівнева система безоплатної психологічної допомоги ветеранам. Все це має бути реалізоване вже цього року”, — сказав Шмигаль.

Доповнення

Зеленський розповідав про роботу спеціального форуму ветеранів.