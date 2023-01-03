Правительство планирует утвердить стратегию государственной ветеранской политики в 2023 году
Киев • УНН
КИЕВ. 4 января. УНН. Кабинет министров Украины планирует в 2023 году утвердить Стратегию перехода от военной службы к гражданской жизни и план мероприятий по ее реализации. Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль во время заседания правительства, передает УНН.
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“Формула государственной ветеранской политики проста. Это возможности и уважение для ветеранов. В 2023 году планируем утвердить Стратегию перехода от военной службы к гражданской жизни и план мероприятий по ее реализации”, — рассказал Шмыгаль.
По его словам, стратегия будет базироваться на 4 ключевых потребностях:
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- экономическая независимость
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- деньги
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- жилье
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- медицинские услуги
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“Возможность военной карьеры, переобучение, поддержка ветеранского бизнеса. Обеспечение ветеранов жильем, в частности через компенсацию процентной ставки на ипотеку и финансовый лизинг. Трехуровневая система бесплатной психологической помощи ветеранам. Все это должно быть реализовано уже в этом году”, — сказал Шмыгаль.
Дополнение
Зеленский рассказывал о работе специального форума ветеранов.