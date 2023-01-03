Правительство планирует утвердить стратегию государственной ветеранской политики в 2023 году

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“Формула государственной ветеранской политики проста. Это возможности и уважение для ветеранов. В 2023 году планируем утвердить Стратегию перехода от военной службы к гражданской жизни и план мероприятий по ее реализации”, — рассказал Шмыгаль.

По его словам, стратегия будет базироваться на 4 ключевых потребностях:



экономическая независимость



деньги



жилье



медицинские услуги



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“Возможность военной карьеры, переобучение, поддержка ветеранского бизнеса. Обеспечение ветеранов жильем, в частности через компенсацию процентной ставки на ипотеку и финансовый лизинг. Трехуровневая система бесплатной психологической помощи ветеранам. Все это должно быть реализовано уже в этом году”, — сказал Шмыгаль.

Дополнение

Зеленский рассказывал о работе специального форума ветеранов.