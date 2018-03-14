Уряд планує закупити автобуси для людей з інвалідністю на візках
Київ • УНН
КИЇВ. 14 березня. УНН. Кабінет міністрів України сьогодні ухвалить рішення про закупівлю спеціальних автобусів для перевезення людей з інвалідністю, які пересуваються на візках. Про це сьогодні сказав Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман під час засідання уряду, передає кореспондент УНН.
Прем’єр наголосив, що по всій країні мають бути створені спеціальні служби для перевезення людей з інвалідністю, які пересуваються у візках.
“Треба, що така служба перевезень для людей на візках була по всій країні. І сьогодні ми приймемо рішення про закупівлю спеціальних автобусів, передамо їх на місцевий рівень громадам, які створили такі служби, і щоби ці служби працювали і постійно розвивалися”, — сказав він.
Як повідомляв УНН, Верховна Рада спростила процедуру встановлення групи інвалідності.