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Уряд планує закупити автобуси для людей з інвалідністю на візках

Уряд планує закупити автобуси для людей з інвалідністю на візках

Київ • УНН

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КИЇВ. 14 березня. УНН. Кабінет міністрів України сьогодні ухвалить рішення про закупівлю спеціальних автобусів для перевезення людей з інвалідністю, які пересуваються на візках. Про це сьогодні сказав Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман під час засідання уряду, передає кореспондент УНН.

Прем’єр наголосив, що по всій країні мають бути створені спеціальні служби для перевезення людей з інвалідністю, які пересуваються у візках.

“Треба, що така служба перевезень для людей на візках була по всій країні. І сьогодні ми приймемо рішення про закупівлю спеціальних автобусів, передамо їх на місцевий рівень громадам, які створили такі служби, і щоби ці служби працювали і постійно розвивалися”, — сказав він.

Як повідомляв УНН, Верховна Рада спростила процедуру встановлення групи інвалідності.

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