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Правительство планирует закупить автобусы для людей с инвалидностью на колясках

Правительство планирует закупить автобусы для людей с инвалидностью на колясках

Киев  •  УНН

 • 7376 просмотра

КИЕВ. 14 марта. УНН. Кабинет министров Украины сегодня примет решение о закупке специальных автобусов для перевозки людей с инвалидностью, которые передвигаются на колясках. Об этом сказал премьер-министр Украины Владимир Гройсман во время заседания правительства, передает корреспондент УНН.

Премьер подчеркнул, что по всей стране должны быть созданы специальные службы для перевозки людей с инвалидностью, которые передвигаются на колясках.

"Надо, что такая служба перевозок для людей на колясках была по всей стране. И сегодня мы примем решение о закупке специальных автобусов, передадим их на местный уровень общинам, которые создали такие службы, и чтобы эти службы работали и постоянно развивались", - сказал он.

Как сообщал УНН, Верховная Рада упростила процедуру установления группы инвалидности.

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