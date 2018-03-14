Правительство планирует закупить автобусы для людей с инвалидностью на колясках
Киев • УНН
КИЕВ. 14 марта. УНН. Кабинет министров Украины сегодня примет решение о закупке специальных автобусов для перевозки людей с инвалидностью, которые передвигаются на колясках. Об этом сказал премьер-министр Украины Владимир Гройсман во время заседания правительства, передает корреспондент УНН.
Премьер подчеркнул, что по всей стране должны быть созданы специальные службы для перевозки людей с инвалидностью, которые передвигаются на колясках.
"Надо, что такая служба перевозок для людей на колясках была по всей стране. И сегодня мы примем решение о закупке специальных автобусов, передадим их на местный уровень общинам, которые создали такие службы, и чтобы эти службы работали и постоянно развивались", - сказал он.
Как сообщал УНН, Верховная Рада упростила процедуру установления группы инвалидности.