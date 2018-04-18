Уряд планує відновити роботу штабів з протидії аграрному рейдерству
Київ • УНН
КИЇВ. 18 квітня. УНН. Штаби з протидії аграрному рейдерству можуть відновити роботу. Про це сказав на засіданні уряду міністр юстиції Павло Петренко, передає кореспондент УНН.
"Сьогодні виникла ініціативна відновити роботу штабів протидії аграрному рейдерству, оскільки почалась посівна кампанія", - сказав Петренко.
Як уточнив він, за результатами 4 місяців роботи оперативних штабів з протидії аграрному рейдерству минулого року було розглянуто 500 звернень від українських фермерів на базі центрального штабу. Серед цих звернень крім юридичних порушень фіксувалося також шахрайство, мародерство, пограбування.
"Робота штабів запобігла десяткам рейдерських захоплень по всій країні", - додав голова Мін'юсту.
Як повідомляв УНН, Кабінет міністрів України схвалив розроблену Мін’юстом постанову, що надасть можливість ліквідувати подвійну реєстрацію сільськогосподарських земель, чим часто користувалися рейдери.