Правительство планирует возобновить работу штабов по противодействию аграрном рейдерству

"Сегодня возникла инициативная возобновить работу штабов противодействия аграрном рейдерству, поскольку началась посевная кампания", - сказал Петренко.



Как уточнил он, по результатам 4 месяцев работы оперативных штабов по противодействию аграрном рейдерству в прошлом году было рассмотрено 500 обращений от украинских фермеров на базе центрального штаба. Среди этих обращений кроме юридических нарушений фиксировалось также мошенничество, мародерство, грабежи.



"Работа штабов предотвратила десятки рейдерских захватов по всей стране", - добавил глава Минюста.



Как повыдомляв УНН, Кабинет министров Украины одобрил разработанную Минюстом постановление, позволит ликвидировать двойную регистрацию сельскохозяйственных земель, чем часто пользовались рейдеры.