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Кабмін схвалив зміни Мін'юсту щодо боротьби з аграрним рейдерством

Київ • УНН

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КИЇВ. 6 грудня. УНН. Кабінет міністрів України схвалив розроблену Мін’юстом постанову, що надасть можливість ліквідувати подвійну реєстрацію сільськогосподарських земель, чим часто користувалися рейдери. Відповідне рішення члени уряду ухвалили сьогодні одноголосно, передає кореспондент УНН.

Постанова забезпечує створення нових та удосконалення існуючих механізмів боротьби з “рейдерством”, гарантує захист майнових прав та інтересів землевласників та землекористувачів та впорядковує дані Державного земельного кадастру.

Зазначимо, документ гарантує автоматичну перевірку наявності кадастрового номера земельної ділянки, що унеможливлює подвійну реєстрацію землі та реєстрацію неіснуючих ділянок, гарантує виправлення помилок при внесенні інформації.

Крім того, постанова поширює дію сервісу “СМС-МАЯК!” на власників та орендарів аграрних угідь. Користувачі сервісу зможуть одразу отримати інформацію про спроби провести реєстраційні дії з їхнім майном і, у разі, якщо вони проводяться без їхнього відома, та швидко зреагувати на них.

Нагадаємо, Міністерство юстиції України запропонувало зміни до вторинного законодавства з метою унеможливлення рейдерства в аграрній сфері.

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