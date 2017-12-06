Мін'юст запропонував зміни щодо унеможливлення рейдерства в аграрній сфері
Київ • УНН
КИЇВ. 6 грудня. УНН. Міністерство юстиції України запропонувало зміни до вторинного законодавства з метою унеможливлення рейдерства в аграрній сфері. Про це сьогодні повідомила заступник міністра юстиції Наталія Севостьянова на засіданні уряду, передає кореспондент УНН.
“Захоплення аграрних ділянок є величезною проблемою. Ми пропонуємо зміні, які зупинять рейдерські захоплення”, — повідомила вона.
Нововведення, які пропонуються:
• неможливість реєстрації права на неіснуючу земельну ділянку;
• виправлення технічних помилок, яке зможе здійснювати державний реєстратор;
• удосконалення процедури встановлення особи та перевірки її дієздатності шляхом отримання інформації з Держреєстру фізичних та юридичних осіб;
• застосовування мобільного цифрового електронного підпису (Mobile-ID);
• поширення дії сервісу SMS-Маяк на власників та орендарів земельних ділянок (сервіс моніторингу реєстраційних дій щодо об’єктів нерухомого майна фізичних та юридичних).
Як повідомляв УНН, правоохоронці вже порушили 17 кримінальних справ щодо агрорейдерства.