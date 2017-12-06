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Мін'юст запропонував зміни щодо унеможливлення рейдерства в аграрній сфері

Мін'юст запропонував зміни щодо унеможливлення рейдерства в аграрній сфері

Київ • УНН

 • 10514 перегляди

КИЇВ. 6 грудня. УНН. Міністерство юстиції України запропонувало зміни до вторинного законодавства з метою унеможливлення рейдерства в аграрній сфері. Про це сьогодні повідомила заступник міністра юстиції Наталія Севостьянова на засіданні уряду, передає кореспондент УНН.

“Захоплення аграрних ділянок є величезною проблемою. Ми пропонуємо зміні, які зупинять рейдерські захоплення”, — повідомила вона.

Нововведення, які пропонуються:

• неможливість реєстрації права на неіснуючу земельну ділянку;

• виправлення технічних помилок, яке зможе здійснювати державний реєстратор;

• удосконалення процедури встановлення особи та перевірки її дієздатності шляхом отримання інформації з Держреєстру фізичних та юридичних осіб;

• застосовування мобільного цифрового електронного підпису (Mobile-ID);

• поширення дії сервісу SMS-Маяк на власників та орендарів земельних ділянок (сервіс моніторингу реєстраційних дій щодо об’єктів нерухомого майна фізичних та юридичних).

Як повідомляв УНН, правоохоронці вже порушили 17 кримінальних справ щодо агрорейдерства.

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