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Правоохоронці вже порушили 17 кримінальних справ щодо агрорейдерства - Мін'юст

Київ • УНН

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КИЇВ. 6 грудня. УНН. Правоохоронні органи розпочали 17 кримінальних проваджень щодо антирейдерських захоплень врожаю та земельних ділянок аграріїв. Про це сьогодні сказала перший заступник міністра юстиції України Наталія Севостьянова на засіданні уряду, звітуючи про роботу антирейдерських штабів в Україні, передає кореспондент УНН.

"За цей період (упродовж трьох місяців з 15 серпня - ред.) вже було порушено 17 кримінальних справ за цими фактами", - розповіла Н.Севостьянова.

Вона також повідомила, що упродовж трьох місяців на гарячу лінію оперативних антирейдерських штабів надійшло 615 дзвінків. При цьому, уточнила вона, найбільша кількість була з Сумської, Івано-Франківської та Київської областей.

Перший заступник міністра уточнила, що загалом було розглянуто 491 звернення громадян, з них 136 стосувалися безпосередніх фактів рейдерства.

Нагадаємо, Президент анонсував закон про протидію земельному рейдерству.

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