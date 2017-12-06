Правоохранители уже возбудили 17 уголовных дел относительно агрорейдерства - Минюст
Киев • УНН
КИЕВ. 6 декабря. УНН. Правоохранительные органы начали 17 уголовных производств относительно антирейдерских захватов урожая и земельных участков аграриев. Об этом сегодня сообщила первый заместитель министра юстиции Украины Наталия Севостьянова на заседании правительства, отчитываясь о работе антирейдерских штабов в Украине, передает корреспондент УНН.
"За этот период (в течение трех месяцев с 15 августа - ред.) уже было возбуждено 17 уголовных дел по этим фактам", - рассказала Н.Севостьянова.
Она также сообщила, что в течение трех месяцев на горячую линию оперативных антирейдерских штабов поступило 615 звонков. При этом, уточнила она, наибольшее количество было из Сумской, Ивано-Франковской и Киевской областей.
Первый заместитель министра уточнила, что всего было рассмотрено 491 обращение граждан, из них 136 касались непосредственных фактов рейдерства.
Напомним, Президент анонсировал закон о противодействии земельному рейдерству.