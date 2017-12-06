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США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
10 марта, 17:10 • 110036 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
10 марта, 15:15 • 128945 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

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США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 107834 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

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Правоохранители уже возбудили 17 уголовных дел относительно агрорейдерства - Минюст

Правоохранители уже возбудили 17 уголовных дел относительно агрорейдерства - Минюст

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КИЕВ. 6 декабря. УНН. Правоохранительные органы начали 17 уголовных производств относительно антирейдерских захватов урожая и земельных участков аграриев. Об этом сегодня сообщила первый заместитель министра юстиции Украины Наталия Севостьянова на заседании правительства, отчитываясь о работе антирейдерских штабов в Украине, передает корреспондент УНН.

"За этот период (в течение трех месяцев с 15 августа - ред.) уже было возбуждено 17 уголовных дел по этим фактам", - рассказала Н.Севостьянова.

Она также сообщила, что в течение трех месяцев на горячую линию оперативных антирейдерских штабов поступило 615 звонков. При этом, уточнила она, наибольшее количество было из Сумской, Ивано-Франковской и Киевской областей.

Первый заместитель министра уточнила, что всего было рассмотрено 491 обращение граждан, из них 136 касались непосредственных фактов рейдерства.

Напомним, Президент анонсировал закон о противодействии земельному рейдерству.

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