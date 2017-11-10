Президент анонсував закон про протидію земельному рейдерству
Київ • УНН
КИЇВ. 10 листопада. УНН. Президент України Петро Порошенко анонсував закон, який передасть право розпоряджатися землею об'єднаним територіальним громадам. Про це він сказав на всеукраїнському форумі представників місцевих громад, передає УНН.
“Буде ще один великий закон — закон про протидію земельному рейдерству, про зміну функцій кадастру, і передачу повноважень місцевим бюджетам щодо розпоряджень землею”, — сказав П.Порошенко.
Також президент додав, що цей проект означатиме ліквідацію так званого "інституту смотрящих“, представники громад не матимуть потреб погоджувати питання у Києві.
“Права у вас і відповідальність у вас”, - зазначив П.Порошенко.
“Руйнуються всі схеми коли громаді нічого не надходить, державі нічого не надходить а ділки обробляють продають за кеш і таким чином забезпечують власне збагачення”, — резюмував він.