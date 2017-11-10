Президент анонсував закон про протидію земельному рейдерству

“Буде ще один великий закон — закон про протидію земельному рейдерству, про зміну функцій кадастру, і передачу повноважень місцевим бюджетам щодо розпоряджень землею”, — сказав П.Порошенко.

Також президент додав, що цей проект означатиме ліквідацію так званого "інституту смотрящих“, представники громад не матимуть потреб погоджувати питання у Києві.

“Права у вас і відповідальність у вас”, - зазначив П.Порошенко.

“Руйнуються всі схеми коли громаді нічого не надходить, державі нічого не надходить а ділки обробляють продають за кеш і таким чином забезпечують власне збагачення”, — резюмував він.