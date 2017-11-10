Президент анонсировал закон о противодействии земельному рейдерству

"Будет еще один большой закон - закон о противодействии земельному рейдерству, об изменении функций кадастра, и полномочий местных бюджетов по распоряжению землей", - сказал П.Порошенко.

Также президент добавил, что этот проект будет означать ликвидацию так называемого "института смотрящих", представители общин не должны будут согласовывать вопросы в Киеве.

"Права у вас и ответственность у вас", - отметил П.Порошенко.

"Разрушаются все схемы когда общине ничего не поступает, государству ничего не поступает а дельцы обрабатывают продают за кэш и таким образом обеспечивают собственное обогащение", - резюмировал он.