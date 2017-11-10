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Президент анонсировал закон о противодействии земельному рейдерству

Президент анонсировал закон о противодействии земельному рейдерству

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 10 ноября. УНН. Президент Украины Петр Порошенко анонсировал закон, который передаст право распоряжаться землей объединенным территориальным общинам. Об этом он сказал на всеукраинском форуме представителей местных общин, передает УНН.

"Будет еще один большой закон - закон о противодействии земельному рейдерству, об изменении функций кадастра, и полномочий местных бюджетов по распоряжению землей", - сказал П.Порошенко.

Также президент добавил, что этот проект будет означать ликвидацию так называемого "института смотрящих", представители общин не должны будут согласовывать вопросы в Киеве.

"Права у вас и ответственность у вас", - отметил П.Порошенко.

"Разрушаются все схемы когда общине ничего не поступает, государству ничего не поступает а дельцы обрабатывают продают за кэш и таким образом обеспечивают собственное обогащение", - резюмировал он.

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