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Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
10 марта, 17:10 • 109023 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
10 марта, 15:15 • 127371 просмотра

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10 марта, 11:47 • 105762 просмотра

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10 марта, 09:12 • 107601 просмотра

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Минюст предложил изменения по предотвращению рейдерства в аграрной сфере

Минюст предложил изменения по предотвращению рейдерства в аграрной сфере

Киев  •  УНН

 • 10514 просмотра

КИЕВ. 6 декабря. УНН. Министерство юстиции Украины предложило изменения в вторичное законодательство с целью предотвращения рейдерства в аграрной сфере. Об этом сегодня сообщила заместитель министра юстиции Наталья Севостьянова на заседании правительства, передает корреспондент УНН.

"Захват аграрных участков является огромной проблемой. Мы предлагаем изменении, которые остановят рейдерские захваты ", - сообщила она.

Нововведения, которые предлагаются:

• невозможность регистрации права на несуществующий земельный участок;

• исправление технических ошибок, которые сможет осуществлять государственный регистратор;

• совершенствование процедуры установления личности и проверки ее дееспособности путем получения информации из Госреестра физических и юридических лиц;

• применения мобильного цифровой подписи (Mobile-ID)

• распространение действия сервиса SMS-Маяк на владельцев и арендаторов земельных участков (сервис мониторинга регистрационных действий в отношении объектов недвижимого имущества физических и юридических лиц).

Как сообщал УНН, правоохранители уже возбудили 17 уголовных дел по агрорейдерства.

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