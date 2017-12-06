Минюст предложил изменения по предотвращению рейдерства в аграрной сфере
Киев • УНН
КИЕВ. 6 декабря. УНН. Министерство юстиции Украины предложило изменения в вторичное законодательство с целью предотвращения рейдерства в аграрной сфере. Об этом сегодня сообщила заместитель министра юстиции Наталья Севостьянова на заседании правительства, передает корреспондент УНН.
"Захват аграрных участков является огромной проблемой. Мы предлагаем изменении, которые остановят рейдерские захваты ", - сообщила она.
Нововведения, которые предлагаются:
• невозможность регистрации права на несуществующий земельный участок;
• исправление технических ошибок, которые сможет осуществлять государственный регистратор;
• совершенствование процедуры установления личности и проверки ее дееспособности путем получения информации из Госреестра физических и юридических лиц;
• применения мобильного цифровой подписи (Mobile-ID)
• распространение действия сервиса SMS-Маяк на владельцев и арендаторов земельных участков (сервис мониторинга регистрационных действий в отношении объектов недвижимого имущества физических и юридических лиц).
Как сообщал УНН, правоохранители уже возбудили 17 уголовных дел по агрорейдерства.