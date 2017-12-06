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Кабмин одобрил изменения Минюста по борьбе с аграрным рейдерством

Кабмин одобрил изменения Минюста по борьбе с аграрным рейдерством

Киев  •  УНН

 • 11793 просмотра

КИЕВ. 6 декабря. УНН. Кабинет министров Украины одобрил разработанную Минюстом постановление, позволит ликвидировать двойную регистрацию сельскохозяйственных земель, чем часто пользовались рейдеры. Соответствующее решение члены правительства приняли сегодня единогласно, передает корреспондент УНН.

Постановление обеспечивает создание новых и совершенствование существующих механизмов борьбы с “рейдерством”, гарантирует защиту имущественных прав и интересов землевладельцев и землепользователей и упорядочивает данные Государственного земельного кадастра.

Отметим, документ гарантирует автоматическую проверку кадастрового номера земельного участка, что исключает двойную регистрацию земли и регистрации несуществующих участков, гарантирует исправление ошибок при внесении информации.

Кроме того, постановление распространяет действие сервиса “СМС-МАЯК!” На владельцев и арендаторов аграрных угодий. Пользователи сервиса смогут сразу получить информацию о попытках провести регистрационные действия с их имуществом и, в случае, если они проводятся без их ведома, и быстро среагировать на них.

Напомним, Министерство юстиции Украины предложило изменения в вторичного законодательства с целью предотвращения рейдерства в аграрной сфере.

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