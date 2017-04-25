Уряд планує працювати над модернізацією ДСНС - В.Гройсман

"Нам вдалося у півтора-два рази більше збільшити фінансування заробітної плати ДСНС. Але хочу підкреслити, коли трапляється надзвичайна ситуація, вони якраз стоять на передовій. Це наш надзвичайний спецназ... Наше завдання їх просто модернізувати. Цей "спецназ" має бути надзвичайно добре оснащений", - наголосив він.

Прем'єр підкреслив, що потрібне авіаційне оснащення й інше обладнання для ДСНС. Він уточнив, що в цьому році уряд передбачив у бюджеті видатки на пожежне устаткування у сумі 600 млн грн.

Як повідомляв УНН, рятувальникам на Закарпатті передали спецтехніки на понад 15 млн грн.