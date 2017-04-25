Правительство планирует работать над модернизацией ГСЧС - В.Гройсман

"Нам удалось в полтора-два раза больше увеличить финансирование заработной платы ГСЧС. Но хочу подчеркнуть, когда случается чрезвычайная ситуация, они как раз стоят на передовой. Это наш чрезвычайный спецназ ... Наша задача их просто модернизировать. Этот "спецназ" должен быть чрезвычайно хорошо оснащен", - подчеркнул он.

Премьер подчеркнул, что нужно авиационное оснащение и оборудование для ГСЧС. Он уточнил, что в этом году правительство предусмотрело в бюджете расходы на пожарное оборудование на сумму 600 млн грн.

Как сообщал УНН, спасателям на Закарпатье передали спецтехники на более 15 млн грн.