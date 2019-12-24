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Уряд планує наступного року зробити тисячу термомодернізованих будівель

Уряд планує наступного року зробити тисячу термомодернізованих будівель

Київ • УНН

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КИЇВ. 24 грудня. УНН. Уряд ставить завдання фонду енергоефективності за наступний рік реалізувати тисячу проектів з термомодернізації. Про це заявив Прем'єр-міністр України Олексій Гончарук на засіданні Ради розвитку регіонів та громад за участі Президента, передає корреспондент УНН.

"За нашими розрахунками, будинок термомодернізований і нетермомодернізований, платіжка може відрізнятись до 60% в окремих випадках. Ми зараз маємо працювати з ціною на газ, дали можливість відобразити це в платіжках… В наступні роки основний інструмент, з яким ми маєм працювати – це зменшення втрат. Це може відобразитись в найближчі роки у термомодернізованих платіжках, відобразитись на платіжці вже наступної зими до 60%. Тобто люди будуть платити в окремих випадках на 60% менше. В наступному році ми поставили собі за мету зробити як мінімум тисячу будинків", - сказав Гончарук.

З його слів, це – невелика кількість будівель, водночас не в кожному місті є спеціалісти для виконання такого завдання, а також місцями існує брак грошей.

Прем’єр зазначив, що планує реалізацію даних проектів у 10 містах.

Нагадаємо, Кабінет міністрів схвалив рішення для зменшення суми в платіжці за тепло до 30%.

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