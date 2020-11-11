Уряд підтримав запровадження електронних соціальних послуг

"Ми хочемо запровадити електронні послуги соціального характеру. Власне, за ці три місяці вже люди зможуть в електронній формі давати звернення про шість державних соціальних допомог. Це важливі допомоги, зокрема, для людей з інвалідністю", - сказала міністр соціальної політики Марина Лазебна.

За її словами також проект з реалізації функціоналів першої черги Єдиної інформаційної системи соціальної сфери надасть можливість людям отримувати про себе інформацію в Державному реєстрі.

Нагадаємо, за результатами дослідження, в Україні 51% громадян не встановлювали мобільний додаток “Дія” (держава в смартфоні) і не планують це робити.