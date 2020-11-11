Правительство поддержало введение электронных социальных услуг

"Мы хотим ввести электронные услуги социального характера. Собственно, за эти три месяца уже люди смогут в электронной форме давать обращение о шести государственных социальных пособиях. Это важные помощи, в частности, для людей с инвалидностью", - сказала министр социальной политики Марина Лазебная.

По ее словам также проект по реализации функционалов первой очереди Единой информационной системы социальной сферы позволит людям получать о себе информацию в Государственном реестре.

Напомним, по результатам исследования, в Украине 51% граждан не устанавливали мобильное приложение "Дія" (государство в смартфоне) и не планируют это делать.