Уряд підготував доручення щодо зупинки переміщення вантажів на Донбас
Київ • УНН
КИЇВ. 17 березня. УНН. В Уряді вже підготовлені доручення на виконання Рішення Ради національної безпеки України про припинення переміщення вантажів через лінію зіткнення, Кабінет Міністрів України працюватиме над цими заходами, передає УНН з посиланням на Урядовий портал.
“Що стосується рішення РНБО, учора воно було оприлюднено, сьогодні є відповідні доручення. Уряд буде працювати над цими заходами, які передбачені рішенням РНБО. Така обов’язкова процедура”, — сказав Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман.
Прем’єр-міністр наголосив, що припинення постачання вугілля призвело до серйозних енергетичних і економічних проблем для країни.
Він нагадав, що у 4 кварталі 2016 року економічне зростання України сягнуло 4,7% ВВП, 2,2% — за рік.
Україна могла перевищити прогнозоване зростання економіки у 3% у 2017 році, “але для того треба займати державницьку позицію, а не навпаки підігравати нашому ворогу, який хоче нас ослабити економічно”, зауважив В.Гройсман.
Від ВВП залежить у тому числі фінансування армії, наголосив він.
“Я завжди говорив, що нам перекриють постачання наших енергоресурсів, наших копалин з нашої території з українських надр, але я ніколи не думав, що це відбудеться українськими руками. На превеликий жаль, ця блокада була проти української держави”, — підкреслив Прем’єр.
Нагадаємо, 15 березня Міністерству внутрішніх справ України, Національній поліції України, Національній гвардії України за участю Служби безпеки України доручено невідкладно припинити переміщення вантажів через лінію зіткнення залізничними і автомобільними шляхами.