Правительство подготовило поручения относительно остановки перемещения грузов на Донбасс

"Что касается решения СНБО, вчера оно было обнародовано, сегодня есть соответствующие поручения. Правительство будет работать над этими мерами, которые предусмотрены решением СНБО. Такая обязательная процедура", - сказал Премьер-министр Украины Владимир Гройсман.

Премьер-министр подчеркнул, что прекращение поставок угля привело к серьезным энергетическим и экономическим проблемам для страны.

Он напомнил, что в 4 квартале 2016 г. экономический рост Украины достиг 4,7% ВВП, 2,2% - за год.

Украина могла превысить прогнозируемый рост экономики в 3% в 2017 году, "но для этого нужно занимать государственную позицию, а не наоборот подыгрывать нашему врагу, который хочет нас ослабить экономически", отметил В.Гройсман.

От ВВП зависит в том числе финансирование армии, отметил он.

"Я всегда говорил, что нам перекроют поставки наших энергоресурсов, наших ископаемых с нашей территории из украинских недр, но я никогда не думал, что это произойдет украинскими руками. К большому сожалению, эта блокада была против украинского государства", - подчеркнул премьер.

Напомним, 15 марта Министерству внутренних дел Украины, Национальной полиции Украины, Национальной гвардии Украины при участии Службы безопасности Украины поручено безотлагательно прекратить перемещение грузов через линию столкновения железнодорожными и автомобильными путями.