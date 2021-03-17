Уряд перерозподілив освітню субвенцію для уникнення заборгованості зарплат у 5 областях

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“Кабінет Міністрів перерозподілив видатки освітньої субвенції між місцевими бюджетами та розподілив резерв освітньої субвенції — це дозволить уникнути заборгованості з виплати зарплати педагогам у 5-ти областях України. Відповідне розпорядження ухвалено сьогодні, 17 березня 2021 року”, — йдеться в повідомленні.

Деталі

Міністр освіти і науки України Сергій Шкарлет розповів, що рішення Уряду дозволить уникнути заборгованості з виплати зарплати педагогічним працівникам закладів загальної середньої освіти окремих адміністративно-територіальних одиниць Запорізької, Івано-Франківської, Кіровоградської, Одеської та Сумської областей.

“Перерозподіл обсягу освітньої субвенції здійснюється за зверненнями відповідних обласних державних адміністрацій виключно через виявлені неточності у даних, що вплинули на формульний розрахунок обсягів освітньої субвенції та у зв’язку із завершенням адміністративно-територіальної реформи”, — зазначається в повідомленні.

Доповнення

З початку цього року в Україні побільшало працівників, яким невчасно виплачують заробітну плату — у січні їхня кількість зросла майже на половину, до 148,3 тис. осіб.



Додамо, що на 2021 рік проектом державного бюджету передбачено підвищення зарплат працівників бюджетної сфери, в тому числі й освітян, з січня — на 20%, а з липня — ще на 8,3%.