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Правительство перераспределило образовательную субвенцию во избежание задолженности зарплат в 5 областях

Правительство перераспределило образовательную субвенцию во избежание задолженности зарплат в 5 областях

Киев  •  УНН

 • 13804 просмотра

КИЕВ. 17 марта. УНН. Кабинет министров Украины перераспределил образовательную субвенцию избежание задолженности зарплат в 5 областях. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу МОН.

Цитата

“Кабинет Министров перераспределил расходы образовательной субвенции между местными бюджетами и распределил резерв образовательной субвенции — это позволит избежать задолженности по выплате зарплаты педагогам в 5-ти областях Украины. Соответствующее распоряжение принято сегодня, 17 марта 2021”, - говорится в сообщении.

Детали

Министр образования и науки Украины Сергей Шкарлет рассказал, что решение правительства позволит избежать задолженности по выплате зарплаты педагогическим работникам учреждений общего среднего образования отдельных административно-территориальных единиц Запорожской, Ивано-Франковской, Кировоградской, Одесской и Сумской областей.

“Перераспределение объема образовательной субвенции осуществляется по обращениям соответствующих областных государственных администраций исключительно из-за выявленных неточности в данных, повлиявших на формульный расчет объемов образовательной субвенции и в связи с завершением административно-территориальной реформы”, — отмечается в сообщении.

Дополнение

С начала этого года в Украине стало больше работников, которым несвоевременно выплачивают заработную плату — в январе их количество выросло почти на половину, до 148,3 тыс. человек.

Добавим, что на 2021 год проектом государственного бюджета предусмотрено повышение зарплат работников бюджетной сферы, в том числе и педагогов, с января — на 20%, а с июля — еще на 8,3%.

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