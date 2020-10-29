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Уряд оновив склад оргкомітету проекту "Магніти України"

Уряд оновив склад оргкомітету проекту "Магніти України"

Київ • УНН

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КИЇВ. 29 жовтня. УНН. Кабінет Міністрів України схвалив проект постанови щодо зміни організаційного комітету проекту "Магніти України". Про це повідомляє УНН із посиланням на Урядовий квартал.

"28 жовтня 2020 року Кабінет Міністрів схвалив ініційований Міністерством культури та інформаційної політики проект постанови "Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 26 лютого 2020 року №149 "Про утворення організаційного комітету з питань реалізації проектів "Магніти України", - сказано у повідомленні.

Зазначається, що міністра культури та інформаційної політики України Олександра Ткаченка призначено співголовою оргкомітету. Також співголовами стануть перший заступник або заступник керівника Офісу Президента України (за згодою) та заступник міністра розвитку громад та територій.

До складу оргкомітету увійдуть представники Міністерства інфраструктури, Міністерства фінансів, Міністерства культури та інформаційної політики, Міністерства освіти, Міністерства охорони здоров'я, Міністерства закордонних справ, Міністерства енергетики, Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів, а також заступник державного секретаря КМУ, народні депутати та представники низки інших органів влади.

Як повідомлялося, цьогоріч в Україні започатковано проект "Магніти України" з пошуку успішних проектів-символів, які зможуть залучити інвесторів і стати центрами інновацій. У кожній області буде визначено три-п’ять найбільш привабливих з погляду туризму об’єктів історико-культурного та природного значення.

Нагадаємо, у рамках проекту "Магніти України: Чорнобиль" затверджено перший веломаршрут, який проходитиме територією зони відчуження.

Українські Національні Новини

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