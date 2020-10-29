Правительство обновило состав оргкомитета проекта "Магниты Украины"

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КИЕВ. 29 октября. УНН. Кабинет Министров Украины одобрил проект постановления об изменении организационного комитета проекта "Магниты Украины". Об этом сообщает УНН со ссылкой на Правительственный квартал.

"28 октября 2020 года Кабинет Министров одобрил инициированный Министерством культуры и информационной политики проект постановления "О внесении изменений в постановление Кабинета Министров Украины от 26 февраля 2020 года №149 "Об формировании организационного комитета по реализации проектов "Магниты Украины", - сказано в сообщении.

Отмечается, что министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко назначен сопредседателем оргкомитета. Также сопредседателями станут первый заместитель или заместитель руководителя Офиса Президента Украины (по согласию) и заместитель министра развития общин и территорий.

В состав оргкомитета войдут представители Министерства инфраструктуры, Министерства финансов, Министерства культуры и информационной политики, Министерства образования, Министерства здравоохранения, Министерства иностранных дел, Министерства энергетики, Министерства защиты окружающей среды и природных ресурсов, а также заместитель государственного секретаря КМУ, народные депутаты и представители ряда других органов власти.

Как сообщалось, в этом году в Украине начат проект "Магниты Украины" по поиску успешных проектов-символов, которые смогут привлечь инвесторов и стать центрами инноваций. В каждой области будут определены три-пять наиболее привлекательных с точки зрения туризма объектов историко-культурного и природного значения.

Напомним, в рамках проекта "Магниты Украины: Чернобыль" утвержден первый веломаршрут, который будет проходить по территории зоны отчуждения.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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