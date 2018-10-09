Уряд очікує зростання ВВП у 2019 році на рівні 3,6% - Кубів
Київ • УНН
КИЇВ. 9 жовтня. УНН. Український уряд очікує на зростання валового внутрішнього продукту (ВВП) у 2019 році на рівні 3,6%. Про це сьогодні сказав перший віце-прем’єр-міністр – міністр економічного розвитку і торгівлі Степан Кубів під час виступу на Українському тижні в Лондоні, передає УНН.
"До кінця цього року ми очікуємо зростання не менше як 3%. У 2019 – на рівні 3,6%", - сказав він.
При цьому, за словами Кубіва, уряд ставить завдання на середньострокову перспективу зростання в межах 5-7% ВВП.
Нагадаємо, Світовий банк прогнозує зростання валового внутрішнього продукту в Україні у 2018 році на рівні 3,3% за умови продовження реформ та співпраці з МВФ і у 2019 році - орієнтовно 3,5%.