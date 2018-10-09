Уряд очікує зростання ВВП у 2019 році на рівні 3,6% - Кубів

КИЇВ. 9 жовтня. УНН. Український уряд очікує на зростання валового внутрішнього продукту (ВВП) у 2019 році на рівні 3,6%. Про це сьогодні сказав перший віце-прем’єр-міністр – міністр економічного розвитку і торгівлі Степан Кубів під час виступу на Українському тижні в Лондоні, передає УНН.