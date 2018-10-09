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Правительство ожидает рост ВВП в 2019 году на уровне 3,6% - Кубив

Киев  •  УНН

 • 7950 просмотра

КИЕВ. 9 октября. УНН. Украинское правительство ожидает рост валового внутреннего продукта (ВВП) в 2019 году на уровне 3,6%. Об этом сказал первый вице-премьер-министр - министр экономического развития и торговли Степан Кубив во время выступления на Украинской неделе в Лондоне, передает УНН.

"До конца этого года мы ожидаем рост не менее 3%. В 2019 году - на уровне 3,6%", - сказал он.

При этом, по словам Кубива, правительство ставит задачу на среднесрочную перспективу роста в пределах 5-7% ВВП.

Напомним, Всемирный банк прогнозирует рост валового внутреннего продукта в Украине в 2018 году на уровне 3,3% при условии продолжения реформ и сотрудничества с МВФ и в 2019 году - ориентировочно 3,5%.

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