Уряд не повернеться до попереднього порядку виплати стипендій - В.Гройсман
Київ • УНН
КИЇВ. 20 квітня. УНН. Кабінет міністрів України не планує повертатися до попереднього порядку виплати стипендій. Про це сьогодні сказав Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман під час виступу перед студентами Національного університету "Києво-Могилянська академія", передає кореспондент УНН.
"Ми запропонували сьогодні, щоб ми розділили академічні стипендії і соціальні. Щоб молоді люди, які мають досягнення, отримували відповідно підвищені стипендії в нашій країні ... Чи можливо відкрутити це назад? Та ні, не можливо. Треба сьогодні мотивувати і стимулювати тих, хто дає якість знань", - наголосив Прем'єр.
Як повідомляв УНН, В.Гройсман повідомив, що у Бюджеті-2017 фонд стипендій було збільшено на 580 млн грн до майже 6 млрд грн.