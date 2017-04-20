Уряд не повернеться до попереднього порядку виплати стипендій - В.Гройсман

"Ми запропонували сьогодні, щоб ми розділили академічні стипендії і соціальні. Щоб молоді люди, які мають досягнення, отримували відповідно підвищені стипендії в нашій країні ... Чи можливо відкрутити це назад? Та ні, не можливо. Треба сьогодні мотивувати і стимулювати тих, хто дає якість знань", - наголосив Прем'єр.

Як повідомляв УНН, В.Гройсман повідомив, що у Бюджеті-2017 фонд стипендій було збільшено на 580 млн грн до майже 6 млрд грн.