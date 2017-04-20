Правительство не вернется к предыдущему порядку выплаты стипендий - В.Гройсман

"Мы предложили сегодня, чтобы мы разделили академические стипендии и социальные. Чтобы молодые люди, имеющие достижения, получали соответственно повышенные стипендии в нашей стране ... Возможно ли вернуть это обратно? Нет, нельзя. Надо сегодня мотивировать и стимулировать тех, кто дает качество знаний", - подчеркнул Премьер.

Как сообщал УНН, В.Гройсман сообщил, что в Бюджете-2017 фонд стипендий был увеличен на 580 млн грн до почти 6 млрд грн.