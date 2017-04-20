Правительство не вернется к предыдущему порядку выплаты стипендий - В.Гройсман

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
20:55 • 37100 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 101275 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 154243 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 115523 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 115980 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 112243 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 104076 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 107007 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103513 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 153035 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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Правительство не вернется к предыдущему порядку выплаты стипендий - В.Гройсман

Правительство не вернется к предыдущему порядку выплаты стипендий - В.Гройсман

Киев  •  УНН

 • 14984 просмотра

КИЕВ. 20 апреля. УНН. Кабинет министров Украины не планирует возвращаться к предыдущему порядку выплаты стипендий. Об этом сказал Премьер-министр Украины Владимир Гройсман во время выступления перед студентами Национального университета "Киево-Могилянская академия", передает корреспондент УНН.

"Мы предложили сегодня, чтобы мы разделили академические стипендии и социальные. Чтобы молодые люди, имеющие достижения, получали соответственно повышенные стипендии в нашей стране ... Возможно ли вернуть это обратно? Нет, нельзя. Надо сегодня мотивировать и стимулировать тех, кто дает качество знаний", - подчеркнул Премьер.

Как сообщал УНН, В.Гройсман сообщил, что в Бюджете-2017 фонд стипендий был увеличен на 580 млн грн до почти 6 млрд грн.

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