Уряд не подаватиме змін до Податкового кодексу під Держбюджет-2020
Київ • УНН
КИЇВ. 20 вересня. УНН. Уряд вперше за тривалий період не буде вносити зміни до Податкового кодексу під проект Державного бюджету на 2020 рік. Про це заявила міністр фінансів Оксана Маркарова під час представлення проекту Держбюджету на 2020 рік, передає кореспондент УНН.
“Важливо, що вперше ми не подаємо під цей законопроект зміни до Податкового кодексу. Всі доходи, які враховані в цьому бюджеті, базуються на сьогоднішніх доходах і сьогоднішніх ставках”, — зазначила Маркарова.
За її словами, цей документ передбачає менший перерозподіл податків саме через бюджет.
Нагадаємо, Верховна Рада України сьогодні на пленарному засіданні розгляне законопроект Державного бюджету на 2020 рік.