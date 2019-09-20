Правительство не будет подавать изменения в Налоговый кодекс в Госбюджет-2020
Киев • УНН
КИЕВ. 20 сентября. УНН. Правительство впервые за длительный период не будет вносить изменения в Налоговый кодекс в проект Государственного бюджета на 2020 год. Об этом заявила министр финансов Оксана Маркарова во время представления проекта Госбюджета на 2020 год, передает корреспондент УНН.
“Важно, что впервые мы не подаем под этот законопроект изменения в Налоговый кодекс. Все доходы, которые учтены в этом бюджете, базируются на сегодняшних доходах и сегодняшних ставках”, — отметила Маркарова.
По ее словам, этот документ предусматривает меньший перераспределение налогов именно через бюджет.
Напомним, Верховная Рада Украины сегодня на пленарном заседании рассмотрит законопроект Государственного бюджета на 2020 год.