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Уряд найближчим часом розгляне питання закриття авіасполучення з Великою Британією

Київ • УНН

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КИЇВ. 21 грудня. УНН. Не виключено, що найближчим часом уряд розгляне питання про закриття авіасполучення з Великою Британією, адже країна може бути потенційним джерелом нового штаму коронавірусу. Про це УНН розповів представник уряду у парламенті, народний депутат Василь Мокан.

Уряд найближчим часом розгляне питання закриття авіасполучення з Великою Британією

“Кабмін взяв до відома інформацію, що багато країн Європейського Союзу закрили авіасполучення з Великою Британією. Всі розуміють, що ця країна може стати потенційним джерелом нового штаму коронавірусу. Тому ця інформація в уряді взята до відома, і зараз міністерства її опрацьовують. Не виключено, що можливий розгляд цього питання найближчим часом на засіданні Кабміну”, — сказав Мокан.

Також він додав, що поки невідомо, коли відбудеться найближче засідання уряду.

“І будь-які деталі щодо рішення поки не можу сказати”, — додав нардеп.

Нагадаємо, вже близько 30 країн світу обмежили сполучення з Великою Британією у зв’язку з виявленням там нового виду коронавірусу.

Так, обмеження на в’їзд із Великої Британії ввели багато європейських країн. Влада Австрії, Бельгії, Болгарії, Німеччини, Данії, Ірландії, Італії, Нідерландів, Фінляндії, Франції та Чехії, Хорватії ухвалили рішення тимчасово призупинити авіасполучення зі Сполученим Королівством.

Додамо, що посольство України у Сполученому Королівстві радить громадянам України утриматись від поїздок до окремих регіонів Великої Британії, зокрема її столиці, на тлі поширенням захворювання, викликаного новим типом коронавірусу.

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