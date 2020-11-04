Уряд надав Івано-Франківській ОДА понад 260 млн грн для ліквідації наслідків червневої повені
Київ • УНН
КИЇВ. 4 листопада. УНН. Уряд надав фінансову допомогу у розмірі 262,8 млн грн Івано-Франківській облдержадміністрації для ліквідації надзвичайної ситуації внаслідок червневої повені 2020 року. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу уряду.
“Уряд надав фінансову допомогу Івано-Франківській облдержадміністрації з метою ліквідації надзвичайної ситуації внаслідок червневої повені 2020 року. 4 листопада урядом прийнято рішення про виділення додаткових 262,8 млн гривень з резервного фонду державного бюджету Івано-Франківській облдержадміністрації для продовження здійснення аварійно-відновних робіт на об’єктах, пошкоджених внаслідок масштабної повені, що сталася в червні 2020 року на території Івано-Франківської області”, - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що кошти будуть спрямовані на відновлення інфраструктури, зокрема автомобільних доріг мостових переходів, об’єктів соціальної сфери та водного господарства.
Нагадаємо, 12-24 червня 2020 року на території Івано-Франківської області пройшли значні опади і почалися паводки.
Також нагадаємо, що 2 липня 2020 року Кабінет міністрів України виділив 754 млн грн на ліквідацію наслідків паводку в західних областях.