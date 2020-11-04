Правительство предоставило Ивано-Франковской ОГА более 260 млн грн для ликвидации последствий июньского наводнения
Киев • УНН
КИЕВ. 4 ноября. УНН. Правительство предоставило финансовую помощь в размере 262,8 млн грн Ивано-Франковской облгосадминистрации для ликвидации чрезвычайной ситуации в результате июньского наводнения 2020 года. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу правительства.
"Правительство предоставило финансовую помощь Ивано-Франковской облгосадминистрации с целью ликвидации чрезвычайной ситуации в результате июньского наводнения 2020 года. 4 ноября правительством принято решение о выделении дополнительных 262,8 млн гривен из резервного фонда государственного бюджета Ивано-Франковской облгосадминистрации для продолжения осуществления аварийно-восстановительных работ на объектах, поврежденных в результате масштабного наводнения, произошедшего в июне 2020 года на территории Ивано-Франковской области", - говорится в сообщении.
Отмечается, что средства будут направлены на восстановление инфраструктуры, в частности автомобильных дорог мостовых переходов, объектов социальной сферы и водного хозяйства.
Напомним, 12-24 июня 2020 года на территории Ивано-Франковской области прошли обильные осадки и начались паводки.
Также напомним, что 2 июля 2020 года Кабинет министров Украины выделил 754 млн грн на ликвидацию последствий паводка в западных областях.